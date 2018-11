Mulher é presa após matar com sete facadas companheiro, em Maués

Manaus - Daiane Silva de Oliveira, de 34, foi presa após matar com sete facadas seu companheiro, identificado como Adailson Vieira Teixeira, de 49 anos, o “Pepi”. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (4), no município de Maués (a 356 km de Manaus).



Segundo informações da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), quando os policiais chegaram ao local da denúncia anônima, o homem já estava morto e a mulher havia fugido.

Após patrulhamento pelo bairro, a mulher foi localizada nas proximidades do cemitério da cidade. De acordo com a polícia, o homem estava jogado no chão de um dos cômodos da casa sem roupa e todo sujo de sangue.

“Questionada sobre o que motivou o assassinato, Daiane disse que havia sido espancada pelo companheiro, mas os PMs desconfiaram da versão dela, pois estava sem nenhum hematoma", informou um policial da 10ª CIPM, que pediu para não ter o nome divulgado.

Ainda segundo a polícia, durante os questionamentos, a mulher disse que iria matar o filho do companheiro. Entretanto, não revelou mais detalhes.

Daiane foi encaminhada para a 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde será ouvida pelo delegado. Após os procedimentos na unidade, ela deve ser encaminhada ao Presídio de Maués.

