Após ser perseguido, mototaxista é morto a tiros na Compensa

Manaus – O mototaxista Kleuton Oliveira da Silva, de 27 anos, foi executado a tiros enquanto tomava café para ir ao trabalho, na manhã desta segunda-feira (5). O crime ocorreu em frente a um estabelecimento, na rua São João, no bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe foi acionada por volta das 9h40. Kleuton estava com uma irmã nas dependências do estabelecimento, quando foi surpreendido por um homem desconhecido que chegou atirando.

Kleuton ainda tentou fugir, mas foi perseguido e morto pelo atirador. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pela Polícia Militar e atestou a morte.

Duas versões

Testemunhas apresentaram à polícia duas versões do crime. A primeira é de que os criminosos chegaram em um carro, modelo Fox, cor prata. Outra versão repassada, os autores surgiram em um carro vermelho. As placas dos veículos não foram identificadas.

O padrasto da vítima, de nome e idade não revelados, disse à polícia que no passado Kleuton vendia drogas no bairro, mas havia deixado o mundo do crime. Atualmente, a vítima trabalhava como mototaxista, mas irregular.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) esteve no local e reconheceu cápsulas ponto 40. A vítima foi morta com dois tiros na cabeça e três nas costas.

O corpo foi removido ao Instituto Médico (Legal), na Zona Norte. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

