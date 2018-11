Policiais encontram ossada humana em ramal do Distrito Industrial

Manaus - Policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) encontraram uma ossada humana, no final da tarde desta segunda-feira (5), no ramal da Gisele, localizado no bairro Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus.

O caso ocorreu por volta das 17h, quando uma equipe policial fazia patrulhamento na região. "A viatura estava passando na localidade e, durante uma eventual olhada de um dos policiais, foi identificado que existia um cadáver naquela área. O que chamou a atenção da guarnição foi que as partes do corpo estavam espalhadas no terreno, o crânio separado dos membros", informou o tenente Cabral, da 25ª Cicom.

Investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foram acionados para o local da ocorrência.

Conforme informações da perícia repassadas à Polícia Militar, a ossada estava no local há três meses. Não havia nenhuma documentação, nem objeto que identificasse o sexo da vítima.

"A ossada estava deteriorada, impossível de fazer a identificação nesse primeiro momento. Não tinha nenhum vestígio no local, nem roupas que identificasse um possível sexo dessa vítima", relatou o capitão D. Souza, da 25ª Cicom.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e fez a remoção da ossada humana. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

