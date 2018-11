Adolescente participou de assalto e sequestro de motorista em Manaus

Manaus - Um adolescente de 17 anos foi apresentado, na manhã desta terça-feira (6), suspeito de envolvimento em roubo de veículos na cidade e no sequestro de um motorista de transporte de aplicativos. Outros dois homens são procurados pela polícia.



De acordo com o delegado Torquato Mozer, titular do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o adolescente, juntamente com outros dois comparsas, solicitou uma corrida por meio de aplicativo, na tarde dessa segunda-feira (5), na rua Tereza Rosa, comunidade João Paulo, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

O adolescente foi apresentado nesta terça-feira (6) | Foto: Josemar Antunes

Durante o trajeto pelo ramal do Brasileirinho, o trio anunciou o assalto, em seguida, amarrou o motorista e o colocou a no porta-malas do veículo.

Durante a ação, o trio viu uma viatura policial e abandonou a vítima dentro do automóvel e fugiu em uma motocicleta, também roubada durante um assalto. Na perseguição, somente o adolescente foi apreendido. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir e são procurados pela polícia.

A polícia encontrou um simulacro com o adolescente | Foto: Josemar Antunes

"O adolescente já possui uma vasta passagem pela polícia. Pelo menos seis registros de crimes relacionados com o tráfico de drogas, roubo e receptação na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai). Na abordagem, foi encontrado um simulacro de arma de fogo com o menor", explicou o delegado Torquato Mozer.

O adolescente foi autuado por por ato infracional análogo ao crime de roubo. Ao término dos procedimentos na unidade policial, ele será conduzido à Deaai, onde serão adotadas as medidas cabíveis.

