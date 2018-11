Grupo envolvido com tráfico é preso durante operação em Manaus

| Autor: Divulgação

Manaus - Cinco homens foram presos por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, na manhã desta terça-feira (6), durante operação deflagrada pela Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop). Além dos presos, foram apreendidos drogas, dinheiro, balanças de precisão, balaclavas, capas de coletes balísticos e munições deflagradas.

A primeira ação policial ocorreu no bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus. Foram presos Everaldo Seabra Assunção, de 18 anos, Felipe da Silva Pereira, de 20 anos, e Jorge Luís de Souza, de 26 anos. Em um desdobramento da operação e em cumprimento a mandados de prisão, na rua São Matos, bairro Cidade de Deus, Zona Norte, também foram presos Marlison Silva de Oliveira, de 26 anos, e Rodrigo Falcão Soares, de 23 anos.

Guilherme Torres, secretário da Seaop | Foto: Josemar Antunes

De acordo com o secretário da Seaop, delegado Guilherme Torres, a operação teve como objetivo reprimir o tráfico de drogas e diminuir os assassinatos na capital em decorrência das disputas entre facções criminosas.

"Com os suspeitos foram encontrados munições deflagradas, que passarão por perícia e comparação balísticos com outros materiais recolhidos em locais de crime pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Nessa operação conseguimos cumprir os mandados de prisão com foco de combater a criminalidade", destacou delegado Guilherme Torres.

A Seaop ressaltou que Marlison tinha três mandados de prisão e Felipe já possuía passagem pela Justiça pelo crime de furto.

