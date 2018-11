Taxista é preso suspeito de alugar armas para traficantes em Manaus

Manaus - Acima de qualquer suspeita, mas envolvido com o mundo do crime, o taxista Joelson Nogueira da Silva, de 35 anos, foi preso em flagrante, na noite dessa segunda-feira (5) pela Polícia Civil, na rua Itamaracá, bairro Centro, Zona Sul de Manaus. Com ele, foram apreendidos três revólveres, que segundo a polícia, eram usados em crimes na capital.

Após investigações da Polícia Civil, Joelson foi apresentado na manhã desta terça-feira (6), no prédio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), por suposto envolvimento em uma organização criminosa que costumava alugar armas de fogo para serem utilizados em roubos de veículos e homicídios em Manaus. Joelson tinha a função de alugar esses armamentos para que fossem cometidos os crimes.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular da Derfv, os policiais civis da especializada e do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP) localizaram Joelson e efetuaram a prisão. Durante a revista no automóvel táxi, modelo HB20, de cor branca, foram encontrados dois revólveres calibre 38.

O delegado Cícero Túlio, titular da Derfv | Foto: Josemar Antunes

Questionado, o taxista informou que outros armamentos estavam em um condomínio de luxo, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste. No local, as equipes policiais acharam outro revólver calibre 38.



Ainda de acordo com o delegado Cícero Túlio, o taxista é comparsa de um traficante, identificado como "Marcelinho", responsável pela distribuição de drogas na área central de Manaus. O traficante estava morando em um apartamento alugado pelo taxista.

Durante a coletiva de imprensa, Joelson permaneceu em silêncio. Ele foi autuado em flagrante por porte de arma de fogo de uso restrito. Ao término dos procedimentos na unidade policial, Joelson será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul da capital, onde será decidido pelo magistrado a soltura ou prisão do acusado.

Leia mais:

Adolescente participou de assalto e sequestro de motorista em Manaus

Grupo envolvido com tráfico é preso durante operação em Manaus