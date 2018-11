Homens invadem lotérica e levam mais de R$ 100 mil e celulares

Manaus - Um bando fortemente armado invadiu uma casa lotérica e roubou pelo menos R$ 100 mil, além de pertences pessoais dos clientes e funcionários, como celulares. O roubo aconteceu dentro de uma loja de departamentos que abriga a lotérica, localizada na rotatória do Produtor, na avenida Camapuã, bairro Cidade de Deus, Zona Leste de Manaus. A ocorrência foi registrada por volta das 12h30 desta terça-feira (6).

De acordo com a tenente Carolina da 13º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os homens chegaram em um veículo de características ainda não identificadas. "A quantia levada não foi menor que R$ 100 mil, mas ainda não sabemos exatamente quanto foi, estamos apurando", detalhou a tenente Carolina.

Além do dinheiro, a polícia informou que os assaltantes levaram três celulares. Segundo informações de testemunhas, os aparelhos eram todos "top de linha", com alto preço de mercado. Não há informações de feridos. A polícia deve analisar a gravação das câmeras de segurança para chegar até os suspeitos.

O primeiro carro utilizado pelos criminosos foi abandonado | Foto: Divulgação

Matéria atualizada 15h17

O primeiro carro usado pelos criminosos para chegar no local do assalto, um Gol Geração 6 de cor cinza foi abandonado, segundo a tenente Carolina, na entrada do residencial Vila Nova, também na avenida Camapuã, mas já no bairro Cidade Nova.

"Primeiro carro eles abandonaram e pegaram outro Fiat Uno que acabaram de abandonar. Provavelmente já fugiram a pé, mas ainda não dá para confirmar. As diligências continuam", detalhou a tenente.

Leia mais:

Taxista é preso suspeito de alugar armas para traficantes em Manaus

Adolescente participou de assalto e sequestro de motorista em Manaus