Operação da PF prende nove pessoas e apreende 3,7 mil quilos de drogas

Manaus - A operação “Escalada” deflagrada pela Polícia Federal (PF), na manhã desta terça-feira (6), para desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, resultou na prisão de nove pessoas e apreensão de 3,7 mil quilos de pasta-base de cocaína, além de uma aeronave bimotor e diversos veículos utilizados no transporte da substância ilícita ou adquiridos com valores provenientes do tráfico.

De acordo com informações da PF, a organização criminosa transportava droga da Bolívia em aviões e usava pistas clandestinas para pousar em Cuiabá, no Estado do Mato Grosso (MT). Posteriormente a droga era ocultada e embarcada em caminhões com fundos falsos, a fim de ser transportadas tendo como principal destino o Estado de São Paulo.

Durante os trabalhos de investigação, verificou-se que a organização criminosa movimentava grande parte de recursos financeiros e da parte de logística para o transporte da droga com a aquisição de veículos e aeronaves em nome de pessoas que sequer existem.

Aeronave bimotor utilizada pelo grupo | Foto: Divulgação

Durante a fase de investigações, foram lavrados oito autos de prisão em flagrante que resultaram na prisão de nove pessoas. Na operação, os agentes federais ainda apreenderam armamentos, munições, dinheiro e joias.

Na ação, são cumpridos 42 mandados judiciais, sendo quatro de prisão preventiva, 14 de prisão temporária e 24 mandados de busca e apreensão. Além de Cuiabá, a operação ocorreu também nas cidades mato-grossenses de Várzea Grande, Santo Antônio de Leverger, Poconé, Cáceres, Rondonópolis, Alto Araguaia. Também são alvos da PF, outros Estados do país como: Corumbá (MS), Manaus (AM), Paulinia (SP), Bauru (SP), Uberlândia (MG), e Vilhena (RO).

A 7ª Vara Federal Criminal em Cuiabá determinou ainda o bloqueio de contas bancárias utilizadas pelos investigados, além do sequestro de bens.

O nome da operação é em razão de alguns dos principais investigados terem experimentado um grande aumento patrimonial em tempo reduzido sem qualquer ocupação lícita que as justifique, tais como uma cobertura em apartamento de luxo e imóvel e apartamento de luxo em Cuiabá.

