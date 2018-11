Vídeo: Laboratório de maconha é desarticulado no Tarumã

| Autor: Divulgação

Manaus - Um laboratório do tráfico de drogas onde também funcionava uma estufa para cultivo de maconha foi encontrado na tarde desta terça-feira (6), dentro de uma casa no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. Cinco homens foram presos na mesma ocorrência, durante as diligências da polícia no local.

Material apreendido dentro da casa | Foto: Marcely Gomes / Em Tempo

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Coronel Amadeu Soares, uma denúncia anônima foi feita por meio do linha direta da Força Tática (92) 99428-4400, uma equipe se deslocou até o local e constatou se tratar de um laboratório de drogas.

Coronel Amadeu Soares em entrevista ao portal Em Tempo | Foto: Marcely Gomes / Em Tempo

"A equipe chegou e encontrou os cinco homens dentro da residência além da estufa de plantação de maconha. Foram apreendidos 22 quilos de drogas e 52 pés de maconha no local", explicou Amadeu.

Presos serão apresentados nesta quarta-feira (7) | Foto: Marcely Gomes / Em Tempo

O coronel da Força Tática, Klinger Paiva explicou que os suspeitos não reagiram a prisão quando a equipe chegou até a residência. No local foram encontrados, ainda, balanças de precisão, máquina de cartão de crédito e outros objetos em posse dos suspeitos.

"Eles não resistiram, se entregaram e confirmaram que aqui o local se tratava de um laboratório de drogas e também usado para cultivar maconha, além de servir como centro de distribuição para as zonas da cidade", disse Klinger.

| Foto: Marcely Gomes / Em Tempo

Ainda conforme o policial, uma área por trás da casa estava sendo construída e provavelmente seria utilizada para cultivar mais pés de maconha dentro do terreno da residência.

"Nós acreditamos que ainda tem mais gente trabalhando com os que foram presos hoje, eles são muito organizados, mas o excelente trabalho da polícia desarticula qualquer bando", finalizou o coronel Klinger.

Suspeitos estavam construindo outra estufa | Foto: Marcely Gomes / Em Tempo

Os produtos apreendidos, as drogas e os presos serão apresentados durante coletiva de imprensa na manhã da próxima quarta-feira (7). O caso será investigado pelo Departamento de Investigação sobre Narcóticos (DENARC).

