Jovem de 18 anos é morto a tiros na casa do vizinho, no Zumbi 2

Manaus - Um jovem identificado como S. P. R. F, de 18 anos foi morto dentro da casa do vizinho, localizada na rua Padre Ramin, no Zumbi 2, na Zona Leste de Manaus, na noite desta quarta-feira (6). A vítima foi executava com vários disparos de arma de fogo.

De acordo com os policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o jovem teria chegado da zumba e estava conversando com um vizinho sentado na frente da residência quando foi surpreendido pelos suspeitos que estavam em um carro modelo Fox de cor vermelha e placa não identificada.

"Os suspeitos chegaram e abordaram a vítima que estava dentro da casa do vizinho, Testemunhas informaram que ele teria sido morto por engano", explicou um policial que preferiu não identificar.

Uma prima do jovem, que preferiu não se identificar, explicou que o primo não tinha envolvimento nenhum com tráfico de drogas ou algum problema com qualquer outra pessoa.

"Ele era uma pessoa de bem, todo mundo aqui na rua gostava dele, ninguém tinha problema com ele, era amado por todos, falava com todo mundo", disse a prima.

O corpo do homem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), após passar pro perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), da Polícia Civil.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

