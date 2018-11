Homem é morto com 6 tiros no bairro Fazendinha

Manaus - Um homem, de 25 anos, morreu na noite desta terça-feira (6), após dar entrada baleado no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo na Zona Leste de Manaus. A vítima estava na avenida Curió, no bairro Fazendinha, na Zona Norte da cidade. Os suspeitos de cometer o crime não fugiram sem serem identificados.

De acordo com a polícia, populares socorreram a vítima em um carro de passeio e o levaram até o HPS Platão Araújo, localizado na avenida Autaz Mirim.

"A família não sabe dizer quantos suspeitos eram e nem como agiram, mas segundo informações o homem tinha envolvimento com o tráfico de drogas daquela região e foi morto por conta disso", explicou o policial.

Ainda conforme a fonte, a vítima teria sido atingida com seis tiros. O corpo foi removido do necrotério do HPS Platão Araújo pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), deve investigar o caso.

