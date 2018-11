Personal trainer é morto a tiros no bairro Cachoeirinha

Manaus - Um personal trainer identificado como D. S. G, de 36 anos, foi executado dentro de um carro modelo Voyage, de cor preta, na noite desta quarta-feira (7), na rua Ipixuna, no bairro Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus. A vítima estava voltando para casa depois de sair de uma academia das proximidades.

De acordo com um amigo que morava com a vítima e que preferiu não se identificar, o homem não tinha envolvimento com nada ilícito, era trabalhador e a motivação do crime pode ter sido passional.

"Ele saia com muitas mulheres casadas, a gente sempre avisava ele pra tomar cuidado, não fazer isso, que é perigoso, mas ele nunca deu muito ouvido e até brincava com a situação", disse o amigo.

Segundo a polícia, apenas um suspeito em uma moto foi o responsável pelo crime nesta noite. O homem fugiu do local após realizar os disparos contra a vítima, que não teve tempo de reagir.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), após perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC), da Polícia Civil. O crime vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

