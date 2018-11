Homem sem arma invade escola, rouba celulares e tranca alunos

Manaus - Um homem, ainda não identificado pela polícia, roubou celulares, trancou os estudantes e professores de uma escola de idiomas, sem portar nenhuma arma, na rua Jorge Baird, no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus. A polícia registrou a ocorrência por volta das 13h30 desta quarta-feira (7).

De acordo com informações da 22º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem chegou em uma moto de cor azul e com capacete de mesma cor, entrou no estabelecimento sem levantar suspeitos. “Lá dentro ele acabou roubando dois celulares, provavelmente tomando a força das pessoas, porque não estava armado”, detalhou um policial que não quis se identificar.

Mas o criminoso, foi além e segundo o policial, trancou todos os professores e alunos dentro da escola. “Não dá para entender a atitude do suspeito. Imaginamos que viu a chave na porta e para não ser perseguidos acabou trancando as vítimas no local”, completou a autoridade.

Na ocorrência não houve registro de feridos. O suspeito fugiu e não foi mais localizado, mas as filmagens das câmeras de segurança serão analisadas para chegar até o criminoso. A polícia civil deve investigar o crime.

