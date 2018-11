Suposto assaltante é morto por comparsas no Zumbi

Manaus - Um homem identificado como D. S. V, de 22 anos, foi morto na noite desta quarta-feira (7), na rua Açaí, no bairro Zumbi, na Zona Leste de Manaus. A vítima estava com os executores em um carro de placa e modelo não identificados, de cor vermelha, após realizarem os disparos, os suspeitos fugiram do local sem serem identificados.

Conforme testemunhas, o bando teria vindo assaltar uma pessoa em uma casa localizada na região, mas algo teria dado errado e os comparsas executaram um dos assaltantes.

Os policiais da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram questionados sobre o fato, mas desconhecem a versão repassada por testemunhas e disseram que a investigação deve ser realizada pela Polícia Civil.

Após perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), da PC, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

