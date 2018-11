Mulher é morta a tiros por não ter dinheiro, durante assalto em Manaus

Manaus - Após ter a loja assaltada, uma mulher identificada como A. N. S, de 35 anos, morreu depois de ser baleada durante o assalto, na noite desta quarta-feira (7). O crime ocorreu em uma rua do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Um homem, não identificado, também teria sido atingido pelos disparos.

De acordo com a polícia, os suspeitos chegaram na loja da vítima anunciando o assalto, a mulher estaria com o marido no estabelecimento no momento da ação e informou que não teria dinheiro para repassar aos criminosos.

"Após dizer que estava sem dinheiro, os criminosos ficaram revoltados e realizaram vários disparos contra a vítima, que ainda foi levada por populares até o hospital", disse um policial que preferiu não se identificar.

Em um carro de passeio, a vítima foi levada até o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, onde segundo populares, chegou sem vida. Segundo testemunhas, o homem atingido no braço pelos disparos é o marido dela, que também foi levado até a unidade hospitalar, recebido atendimento médico e liberado em seguida.

O corpo da vítima foi removido do necrotério do HPS Platão Araújo pelo Instituto Médico Legal (IML). A ocorrência será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

