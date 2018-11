Trio é preso por torturar e manter jovem de 23 anos em cárcere privado

Manaus - No início da tarde de quarta-feira (7), por volta de meio-dia e meia, a Polícia Civil prendeu em flagrante Denisilia Duarte Araújo, 41, conhecida como “Deny”; a namorada dela, Kerollem de Araújo Ramires, 26, e George Morais Duarte, 22, por sequestro e cárcere privado.

Conforme o diretor do DRCO, o delegado Thomaz Vasconcelos, na tarde da última terça-feira (6), por volta de meio-dia e meia, o trio sequestrou e manteve em cárcere privado uma jovem 23 anos, que também foi torturada. Na ocasião, os infratores levaram a vítima para um galpão no bairro Tarumã, zona Oeste da cidade, onde a mantiveram amarrada até a madrugada de quarta-feira (7/11), às 3h.

Vasconcelos explicou que as prisões dos três infratores ocorreram na casa de “Deny”, situada na rua Canindé, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. A autoridade policial informou que as investigações em torno do caso iniciaram após a vítima formalizar a ocorrência na Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), nas dependências do prédio da Delegacia Geral.

Tortura

Na ocasião, a jovem relatou aos policiais civis que teve os pés e mãos amarrados, foi encapuzada, além de ter sido agredida fisicamente e verbalmente. Após a tortura, ela teria sido jogada em um dos ramais do bairro Tarumã, momento em que conseguiu se desvencilhar das cordas e pedir ajuda de uma guarnição da Polícia Militar que passava pelo lugar.

“Assim que a vítima fez o registro da ocorrência na Deops, a delegada titular da especializada, Catarina Torres, nos acionou. Demos início às diligências e conseguimos prender os três infratores em flagrante. A vítima informou, em depoimento, que a motivação do sequestro seria uma dívida que ela teria com o trio no valor de R$ 5 mil”, esclareceu o diretor do DRCO.

Continuação dos trabalhos

Thomaz Vasconcelos destacou que as investigações em torno do caso irão continuar, pra tentar identificar uma quarta pessoa envolvida no crime, identificada apenas como “Naldo”. “Agora iremos trabalhar para identificar e prender esse homem que também está envolvido na ação criminosa. Além disso, existe a suspeita de que Denisilia pratique o crime de rufianismo, por obter lucros com a exploração e prostituição de mulheres”, explicou Vasconcelos.

Flagrante

Denisilia, George e Kerollem foram autuados em flagrante por sequestro e cárcere privado. Ao término dos procedimentos cabíveis no DRCO, o trio será levado para Audiência de Custodia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da capital.

