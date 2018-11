Vídeo: polícia resgata homem que foi agredido e amarrado em árvore

| Autor:

Manaus - Um jovem de 20 anos foi encontrado amarrado em uma árvore e com vários ferimentos por agressão em uma área de mata na avenida Conquista, no conjunto Viver Melhor 1, bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus. A polícia registrou a ocorrência por volta das 14h desta quinta-feira (8).

De acordo com informações do segundo tenente Guedelha, da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma denúncia anônima apontava para um possível linchamento, em que aproximadamente dez infratores entraram arrastando a vítima para a área de mata.

"No local foi realizado uma varredura e, com isso, foi possível ouvir gritos vindos da área da mata. De imediato, os policiais adentraram no terreno seguindo em direção ao pedido de socorro e se depararam com a vítima, que estava amarrada a uma árvore. Os infratores, ao perceberem a presença da polícia, fugiram pela mata", detalhou o policial.

O motivo das agressões ainda é desconhecido. Guedelha confirmou que o jovem agredido já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas.

Ele foi resgatado bastante ferido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, onde recebeu tratamento médico e, posteriormente, foi conduzido ao 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para esclarecimentos.

O jovem estava com vários hematomas | Foto: Divulgação/26ºCicom

