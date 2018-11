Polícia Civil prende envolvidos com drogas e falsificação de produtos

A ação, coordenada pelo delegado Divanilson Cavalcanti, titular da 1ª Seccional Sul, teve início às 6h e reuniu equipes do 2º e 7° Distritos Integrados de Polícia (DIPs) | Foto: Divulgação





Manaus - A Polícia Civil do Estado deflagrou ao longo da manhã desta quinta-feira (08/11), na zona sul da capital, ação policial que culminou no cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão, e na prisão, em flagrante, de Izaac Jericó de Araújo Xavier, 30, em posse de 1122 bermudas falsificadas, 528 isqueiros e 11 pacotes de cigarros contrabandeados. Já o casal José Lucas Bruno Arruda, 22, e Maria Verônica Souza Araújo, 34, foi preso com 27 porções de drogas.

A ação, coordenada pelo delegado Divanilson Cavalcanti, titular da 1ª Seccional Sul, teve início às 6h e reuniu equipes do 2º e 7° Distritos Integrados de Polícia (DIPs). Conforme a autoridade policial, a operação, que também recebeu apoio do 1°, 3° e 24° DIPs, teve por objetivo cumprir mandados de busca e apreensão em bairros da zona sul, em torno de crimes como tráfico de drogas e correlatos.

“As equipes foram divididas e os trabalhos ocorreram simultaneamente, em bairros distintos. Durante o cumprimento das ordens judiciais, José e Maria foram presos com 27 porções de drogas, entre pasta base de cocaína, oxi e maconha, em uma casa na rua Perícles Morais, no bairro São Lázaro. Com Isaac foram apreendidos 1.122 bermudas falsificadas, 528 isqueiros e 11 pacotes de cigarro, que haviam sido contrabandeados. Ele foi preso em uma residência, na rua Carvalho Leal, no bairro Cachoeirinha”, disse o titular da 1ª Seccional Sul.

Mandados de busca e apreensão

De acordo com Divanilson Cavalcanti, dois dos mandados haviam sido representados pela delegada Giovanni Fernandes, titular do 2° DIP. Os documentos foram expedidos neste mês, pelo juiz Genesino Braga Neto, da 10ª Vara Criminal. As outras duas ordens judiciais, representadas pelo delegado Fernando Bezerra, titular do 7° DIP, foram expedidas também neste mês, pelo juiz Mauro Antony, no Plantão Criminal.

O titular da 1ª Seccional Sul esclareceu, ainda, que o material apreendido durante a operação já foi encaminhado ao Instituto de Criminalística (IC). O casal foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Já Isaac foi autuado em flagrante por receptação qualificada, contrabando e violação de direito autoral. Ao término dos procedimentos no 2° DIP, o trio será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona sul de Manaus.





