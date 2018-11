Homem sai para jantar, e é executado por criminosos no Zumbi

Crime aconteceu na rua Isaura Esperança | Foto: Raphael Tavares / Em Tempo

Manaus - Um homem de 36 anos, identificado como E. J. O. S, foi morto por um grupo de criminosos após sair de casa, na noite desta quinta-feira (8). A vítima teria sido arrastada para um terreno baldio, que fica localizado na rua Isaura Esperança, no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus. Os suspeitos fugiram do local e não foram identificados.

O homem foi levado por familiares para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, também na Zona Leste, mas chegou sem vida na unidade hospitalar, que apenas atestou o óbito da vítima. Familiares comentaram que o grupo teria arrastado ele até um terreno baldio, onde foram realizados os disparos.

O homem ainda foi levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos | Foto: Raphael Tavares / Em Tempo

"Quem matou meu filho vai pagar, e mais mortes vão rolar nesse bairro. Quem fez isso com meu filho vai pagar", falou a mãe do rapaz, que preferiu não se identificar, muito abalada com o assassinato.

Ainda conforme a mãe da vítima, o filho teria saído da casa dela com o valor de R$ 10 para jantar em um local nas proximidades, quando foi abordado pelos assassinos.

Na rua, onde o homem foi executado, havia um rastro de sangue. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo do homem do necrotério do HPS João Lúcio.

