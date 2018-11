Trio é preso com armas, munições e drogas; um confessou assassinato

Manaus - Após denúncia, policiais da Força Tática conseguiram prender três homens e apreender um adolescente com várias armas de fogo, de calibres 20, 38 e ponto 40, munições e drogas. Eles são suspeitos de estarem cometendo crimes no conjunto Canaranas, situado no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, e no bairro Nova Floresta, Zona Leste.

De acordo com tenente Vilarindo, da Força Tática, a equipe policial abordou o primeiro suspeito, identificado como Vagner, na Zona Norte, que teria passagem pela polícia por homicídio cometido em 2001, havia fugido durante o massacre do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), depois recapturado, e há dois meses estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

| Foto: Raphael Tavares / Em Tempo

"Ele conseguiu romper a tornozeleira eletrônica e confessou a nossa equipe que teria participado do homicídio de uma mulher na noite de ontem [7], no Jorge Teixeira, na Zona Leste", explicou o policial.

Ainda conforme Vilarindo, o menor de idade apreendido teria atirado contra os policiais, que revidaram e atingiram a perna dele. Ferido, ele foi encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste.

| Foto: Raphael Tavares / Em Tempo

O trio foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e, em seguida, a ocorrência foi transferida para o 6° DIP. Ambos os presos estão à disposição da Justiça.

Leia mais:

Homem sai para jantar, e é executado por criminosos no Zumbi

Vídeo: polícia resgata homem que foi agredido e amarrado em árvore