'Por que tu estava me encarando?', diz suspeito antes de matar jovem

Manaus - Wanderley dos Santos Oliveira, de 19 anos, foi morto com um tiro no tórax, na noite dessa quinta-feira (8), na rua Zenon (antiga 1° de Maio), bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o relatório da polícia, o crime ocorreu por volta das 23h30. Wanderley caminhava pela rua, juntamente com mais três pessoas, quando foi abordado por um homem, em um carro modelo Prisma, de cor preta e de placa não identificada.

O homem, acompanhado de uma mulher, aproximou-se da vítima e perguntou: 'por que tu estava me encarando?''. Em seguida, atirou no jovem, que ainda correu, mas caiu em uma área de barranco.

Após o crime, o suspeito fugiu. Câmeras de segurança da área devem ajudar na identificação do autor.

Testemunhas contaram à polícia que o grupo seguia para uma festa do bairro, quando passaram pelo carro do suspeito, próximo ao Motel Free. Wanderley havia olhado para dentro do veículo, o que motivou fúria no condutor.

Durante o percurso ao destino, o grupo foi surpreendido pelo motorista do Prisma. A suspeita é de que autor do crime seja morador da área.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

