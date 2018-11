Dupla finge procurar emprego e assalta loja de equipamentos no Japiim

Manaus - Dois homens foram presos, na manhã desta sexta-feira (9), após assaltarem uma loja especializada em equipamentos e manutenção de postos de combustíveis, na avenida Tefé, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. A ação criminosa ocorreu após a dupla fingir entregar currículos em busca de emprego.

Durante o assalto, a dupla que estava em posse de um simulacro de arma de fogo e um revólver calibre 32, renderam 12 funcionários. Uma das vítimas foi trancada no banheiro e conseguiu ligar para a polícia.

Minutos depois, policiais militares da 1ª e 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) chegaram ao local e conseguiram prender um dos criminosos. Outro assaltante foi preso no beco Jupiá, nas proximidades do igarapé do 40.

De acordo com informações do sargento André Colares, da 3ª Cicom, com Josef de Souza Nascimento, de 25 anos, e Alexandre Moisés Monteiro de Souza, de 21 anos, a polícia recuperou R$ 7.952,50, além de 12 celulares e pertence dos funcionários.

Um dos suspeitos, ficou ferido ao cair do telhado de uma casa, onde já havia arremessado o dinheiro. O caso foi encaminhado ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis.

Leia mais:

Quatro traficantes são mortos durante confronto com a polícia no AM

'Por que tu estava me encarando?', diz suspeito antes de matar jovem