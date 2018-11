Droga apreendida no rio Solimões tinha como destino o Pará, diz Seai

Manaus – A meia tonelada de maconha do "skunk", apreendida durante uma operação no Rio Solimões, nesta sexta-feira (9), tinha como destino Belém e Santarém, no Estado do Pará. A ação é resultado de sete meses de investigação da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai).

Durante a operação, denominada “Banzeiro”, dois homens foram presos e quatro morreram durante confronto com os policiais civis, no rio Solimões, nas proximidades do município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

Os policiais da Seai, com apoio do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Delegacia Fluvial (Deflu) e Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), conseguiram prender José Araújo da Silva, de 52 anos, e Jairo da Costa Farias, de 32 anos.

Os policiais realizaram o monitoramento do grupo, próximo a flutuante no município. Jairo e José chegaram ao local em um veículo modelo Uno, de cor prata. Em seguida, os dois homens entraram em uma embarcação para transportar óleo diesel, gasolina e mantimentos para outros quatro integrantes do bando, que estavam em outra embarcação no meio do rio.

A polícia também apreendeu fuzil durante a ação | Foto: Josemar Antunes

Ao realizarem a abordagem, os policiais foram recebidos a tiros e quatro homens, ainda não identificados, morreram no tiroteio. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML).

Dentro de uma das embarcações, foram apreendidos um fuzil 556, uma espingarda calibre 12, uma espingarda calibre 16, 68 munições de calibre 12, 70 munições de calibre 556 e 13 munições de calibre 16. Ainda foram apreendidas duas lanchas 250 HP e 90 HP, além do veículo.

Durante das investigações, houve quatro tentativas de prender os integrantes do grupo criminoso, mas sem êxito.

Na coletiva de imprensa, o coronel Amadeu Soares, titular da SSP-AM, salientou que toda operação noturna no rio Negro, no rio Amazonas e no rio Solimões, é considerada de altíssimo risco.

"Já tivemos policiais feridos e outros mortos nessas ações durante os confrontos. Eu vou fazer apelo ao ministro da Justiça para que o Amazonas seja contemplado com lanchas blindadas para dar segurança aos nossos policiais que combatem a criminalidade nos rios. Tirar essas drogas das mãos de traficante é importante para o Amazonas e para outros Estados. Já apreendemos quase 14 toneladas de drogas. Graças a Deus, o sistema de segurança não perdeu ninguém e eles perderam quatro”, disse.

Dois suspeitos foram presos e quatro foram mortos | Foto: Josemar Antunes

O delegado geral da Polícia Civil do Amazonas, Frederico Mendes, disse que o trabalho foi investigativo e a segurança pública está atenta as tentativas dos traficantes de transportar drogas.

“Os traficantes têm variado os meios de transportes para tentar fugir da fiscalização policial. É uma nova rota que tinha como destino Belém, ora por lancha, ora em contêineres. Estamos atentos. Essa ação foi mais um golpe forte contra o tráfico de drogas interestadual”, destacou.

O secretário da Seai, delegado Herbert Lopes, explicou que a ação é resultado da operação “Banzeiro” que tem cerca de sete meses.

“Dois dos que morreram possuíam mandados de prisão expedidos pela Justiça do Pará. É um grupo que contava com apoio de pessoas de Manaus, que dava essa logística para chegar até Santarém e, de lá para outros centros. Eles sempre desciam o rio fortemente armados”, disse Herbert Lopes.

O delegado Juan Valério, diretor da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core–AM), acompanhou a operação com procedimentos na abordagem nas embarcações.

“Durante a abordagem, os suspeitos reagiram e por conta da injusta agressão tivemos que reagir o ataque dos criminosos que insistem em medir força com a polícia”, ressaltou Juan Valério.

Leia mais

'Por que tu estava me encarando?', diz suspeito antes de matar jovem

Cabeleireiro é morto estrangulado dentro da própria casa, em Manaus