Corpos de dois homens, sendo um decapitado, são encontrados em mata

Manaus - Dois corpos de homens, em estado avançado de decomposição, foram encontrados na tarde desta sexta-feira (9), em uma área de mata, do ramal da Gisele, no Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus. Um deles estava decapitado.

Os corpos foram localizados por dois homens, que estavam catando materiais recicláveis, quando sentiram um forte odor na área. “Estamos juntando ferro, quando percebemos a movimentação das moscas. Entramos na mata e vimos os corpos”, contou um dos catadores, que preferiu não se identificar.

Suspeita da polícia é de que os corpos sejam de duas jovens desaparecidas no Zumbi dos Palmares | Foto: Ione Moreno

Policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), receberam a denúncia por volta das 16h. Porém, após as primeiras buscas no local indicado pelos denunciantes, não encontraram os cadáveres.

“Tivemos que ir atrás dos denunciantes para nos mostrar o local exato dos corpos. Os catadores vieram espontaneamente e nos auxiliaram”, explicou o sargento Antônio Ribeiro.

Corpos foram encontrados por catadores de materiais recicláveis | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Desaparecidas

Inicialmente, a polícia suspeitava que os corpos fossem de duas jovens desaparecidas. Elas seriam moradoras do bairro Zumbi, também na Zona Leste. No entanto, a perícia confirmou que os corpos são do sexo masculino.

“Na noite da última segunda (5) recebemos a ocorrência do desaparecimento de duas jovens. Elas supostamente sumiram após denunciarem integrantes de uma facção criminosa”, informou um policial, que pediu para ter a identidade preservada.

Corpos foram regatados pelos bombeiros | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Remoção

Devido os corpos estarem em uma ribanceira, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) foi acionada para auxiliar na remoção. Equipes do Departamento de Perícia Técnico-Cientifica (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) também foram chamadas.

Policiais da 25ª Cicom atenderam a ocorrência | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

“Somente com exames específicos do IML que será possível identificar se as vítimas foram mortas a tiros, facadas ou agressão”, informou o tenente Cabral, da 25ª Cicom. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

