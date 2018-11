Duas pessoas são baleadas por criminosos em carro no Alvorada

Manaus - Ocupantes de um carro verde, de modelo e placas não divulgadas, deixaram duas pessoas feridas, no início da noite desta sexta-feira (9), na rua 1 do bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manuas.

Conforme informações de testemunhas repassadas à Polícia Militar, as vítimas estavam caminhando em via pública, quando foram baleadas. "O Samu foi acionado, mas as vítimas já haviam sido socorridas por populares e levadas ao Serviço de Pronto Atendimento do Alvorada", informou o tenente Adaílson Reis, da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Os suspeitos fugiram e não foram identificados. Segundo enfermeiros da unidade de saúde, as vítimas foram atingidas no ombro e nas pernas. Elas não tiveram as identidades divulgadas.

Na unidade de saúde nenhum familiar foi encontrado. Não há informações sobre estado de saúde dos feridos. A Polícia Civil deve investigar o caso.

