Em 5 dias, 3 cadáveres são encontrados em ramal no Distrito Industrial

Manaus - Em um intervalo de cinco dias três cadáveres foram encontrados no ramal da Gisele, no Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus. A localidade, segundo a Polícia Militar, é uma área de difícil acesso e de pouca movimentação, usada por criminosos para a "desovar" corpos, após assassinatos.

O primeiro caso ocorreu na última segunda-feira (9), quando policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsáveis pelo patrulhamento na região, encontraram uma ossada humana .

"A viatura estava passando na localidade e, durante uma eventual olhada de um dos policiais, foi identificado que existia um cadáver naquela área. O que chamou a atenção da guarnição foi que as partes do corpo estavam espalhadas no terreno, o crânio separado dos membros", informou o tenente Cabral, da 25ª Cicom.

Dois corpos

Já na tarde desta sexta-feira (9), catadores de materiais recicláveis encontraram dois corpos, em estado avançado de decomposição . As vítimas eram do sexo masculino e uma delas estava decapitada.

Os corpos estavam em uma ribanceira e uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) foi acionada para auxiliar na remoção.

“Somente com exames específicos do Instituto Médico Legal que será possível identificar se as vítimas foram mortas a tiros, facadas ou agressão”, informou o tenente Cabral, da 25ª Cicom.

Os casos serão identificados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

