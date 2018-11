Homem com mandado de prisão em aberto é preso na Vila da Prata

Manaus - Com mandado de prisão em aberto, um homem identificado como N. N. C, de 21 anos, foi preso na noite desta sexta-feira (9), depois de ser abordado por policiais militares da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) em uma rua no bairro Vila da Prata, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo um policial da 21ª Cicom, que preferiu não se identificar, a viatura estava realizando o patrulhamento de rotina na área, quando avistou o homem em atitude suspeita.

O rapaz foi levado para o 19º DIP | Foto: Raphael Tavares / Em Tempo

"Nós realizamos a abordagem normalmente, e ele não reagiu, quando questionamos se ele tinha passagem, respondeu que sim, então de imediato trouxemos ele até a delegacia e constatamos que existia um mandado de prisão em aberto no nome dele pelo crime de roubo", explicou o policial.

O homem foi levado até o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi registrado a ocorrência por parte dos policiais militares. Ele deve ficar na delegacia até a próxima segunda-feira (12), em seguida será levado para uma unidade prisional da capital.

