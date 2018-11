Assaltante é preso curtindo dia de lazer em flutuante no Mauazinho

O homem confessou que começou os crimes depois que a mulher o deixou | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

Manaus - Depois de aproximadamente cinco meses roubando a mão armada na cidade, o autônomo Antônio Siqueira, de 38 anos, foi apresentado pela polícia na manhã deste sábado (10). Em defesa, ele disse que começou os crimes depois que a esposa o deixou.

Siqueira foi preso na tarde de ontem (10) quando estava em um flutuante consumindo drogas. O delegado Adriano Félix, responsável pelo caso, disse que horas antes ele roubou uma mulher, vendeu o celular e usou o dinheiro para comprar os entorpecentes.

"Ontem, uma mulher de 32 anos disse que foi roubada por volta das 7h no conjunto Castelo Branco, Parque 10, Zona Centro-Sul. Vimos as imagens de câmeras no local e identificamos a moto usada no roubo. Quando achamos o veículo, encontramos Siqueira, que estava no flutuante", esclareceu Félix.

O delegado disse que os alvos preferidos do homem são mulheres andando sozinhas em ruas de bairros da cidade. Há cinco meses, ao menos, o homem realiza os crimes em Manaus, apontou o delegado.

O delegado disse que ele já foi preso no Pará por roubo | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

Antes disso, ele já havia sido indiciado criminalmente por roubo no Estado do Pará. "A esposa também prestou queixas contra ele por agressão física. Depois que eles se separaram, ele disse que começou a ser viciado em cocaína e outras drogas. Com o tempo, ele também começou a roubar para alimentar o vício", completou Félix.

Siqueira confessou as acusações do delegado e quando questionado sobre o que iria fazer em seguida, disse que não sabe para onde ir. "Admito que batia na minha mulher, mas ela tinha problemas. Ainda gosto dela, mas, agora, não sei o que faço", lamentou. Ele será indiciado criminalmente por roubo e levado à audiência de custódia.

