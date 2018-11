Homem é morto a tiros por criminosos em um carro no Santo Antonio

Manaus - Um homem identificado como F. J. A. S, de 24 anos, foi morto na noite deste sábado (10) com vários disparos de arma de fogo, em uma rua no bairro Santo Antônio, zona Oeste de Manaus. A vítima já tinha passagem pela polícia por tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Os criminosos fugiram sem serem identificados.

De acordo com os policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava passando pela rua quando foi abordada pelos criminosos que estavam em um carro modelo Pálio, de cor prata e placa não identificada.

"Os suspeitos pararam o carro e abordaram a vítima. Um deles, segundo testemunhas, teria saído do carro e realizado os disparos contra a vítima que foi a óbito ainda no local do crime", disse um policial que preferiu não se identificar.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), da Polícia Civil. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

