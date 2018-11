Assaltantes fazem família refém e trocam tiros com PMs em Iranduba

Iranduba - Um assalto no fim da noite de sábado (10) deixou uma família refém dentro da própria casa, vivenciando duas horas de terror, durante um confronto entre assaltantes e a polícia. No tiroteio, ninguém ficou ferido. Até o fim da manhã deste domingo (11), a quadrilha permanecia foragida.

O crime aconteceu na comunidade de Areal do Santo Antônio, bairro de Iranduba (município distante 27 km de Manaus), por volta das 22h30 de ontem. Segundo o sargento Silva Júnior, que comandou a ocorrência, vizinhos escutaram os gritos das vítimas e ligaram para o quartel militar.

O assalto durou cerca de 2h | Foto: Divulgação/PM

"Recebemos a denúncia que pessoas estavam sendo mantidas reféns por assaltantes armados. Um morador do local disse que ouvia os gritos de socorro enquanto a quadrilha batia e amarrava a família. Chegamos no endereço informado e fomos recebidos a tiros pelos criminosos", detalhou o sargento.

Durante os momentos de tiroteio, a família - mantida presa em uma segunda casa aos fundos do terreno da residência - conseguiu se soltar. Silva disse que os criminosos recuaram até o fim da casa e conseguiram fugir pela mata fechada.

Os criminosos não levaram nada da casa | Foto: Divulgação/PM

"Não houve condições de haver perseguição no local, pois estava escuro e a mata era muito coberta. Eles conhecem o local e sabiam como agir em uma alternativa de fuga. Iniciaremos os trabalhos de busca nas próximas horas pela quadrilha", acrescentou.

Ao todo, as testemunhas do assalto contaram quatro homens que os bateram, mas o sargento acredita haver mais participantes no crime. Um membro da quadrilha, intitulado como "olheiro" (vigia), teria avisado o momento em que a viatura da polícia tinha chegado e alertado os comparsas.

Os ladrões ensacaram alimentos e objetos pessoais na hora do roubo | Foto: Divulgação/PM

Ao final da ação policial, em torno de meia-noite, todos os itens roubados foram recuperados, incluindo celulares, dinheiro, cerveja, farinha, dentre outros objetos pessoais. Sete policiais do grupo tático, formado pelo capitão Marcos Pires, participaram da ocorrência. Ao final do assalto, os familiares estavam emocionalmente abalados.

Uma mulher agradeceu a ação da polícia e disse que estava na casa em visita aos parentes. "Sou de Manaus e vim passar o fim de semana aqui. Só agradeço por estar viva", disse emocionada. O caso foi registrado no 31º Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

