Enrolado em rede, corpo de mulher é encontrado em terreno

Manaus - O corpo de uma mulher, ainda não identificada, foi encontrado no fim da manhã deste domingo (11) em uma área considerada vermelha pela polícia. O cadáver estava na rua Pico das Águas, no bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul, e estava enrolado em uma rede, em estado de decomposição.

Em torno das 11h, moradores ligaram para a 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) relatando que havia um cadáver em um barranco de terra, próximo a uma área de construção civil. Ao constatar o relato, a Polícia Militar (PM) acionou peritos criminais e o Instituto Médico Legal (IML).

O tenente Rherondy Aranha disse que o local é considerado uma área vermelha devido ao constante registro de ocorrências envolvendo tráfico de drogas, encontro de cadáveres e carros roubados. Quando perguntou às testemunhas no local, ele disse que ninguém soube identificar a mulher.

O corpo foi removido ao IML | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

"Os moradores e outros curiosos que estavam aqui tiveram medo e não souberam dizer quem ela era", falou. Ele ainda disse que não tem dúvidas que a mulher tenha sido morta em outro lugar e teve o corpo apenas jogada ali. "É comum de acontecer desovas de corpos pelos criminosos da região devido a esse terreno ser deserto e mal iluminado à noite", acrescentou.

Moradores, que preferiram não se identificar, disseram que a mulher era conhecida por consumir drogas nas ruas do bairro. "Ela era uma viciada e era acostumada a viver na rua, mas acho que ela não morreu aqui. Deve ser da área da Matinha (comunidade dentro do bairro Presidente Vargas, Zona Centro-Sul), do outro lado do igarapé", afirmou uma moradora.

As investigações em torno do caso serão conduzidas nos próximos dias pela equipe da DEHS | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

Investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) acompanham o caso.

Leia mais

Corpo amordaçado e amarrado com fio elétrico é encontrado em Manaus

Idoso é encontrado morto embaixo de ponte no São Raimundo, em Manaus