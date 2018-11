Presos envolvidos na morte de idoso na zona rural de Alvarães

Roberto Anderson Ferreira de Souza, vulgo "Caiçara", (18), e Bruno Paulino dos Santos, vulgo "Jack", (21) | Foto: Divulgação

Alvarães - Após denúncia, recebida neste domingo (11) de que um homem de 60 anos teria sido assassinado por golpes de terçado próximo ao rio Bawana, região da zona rural do município de Alvarães, localizado no Médio Solimões, policiais militares foram até a localidade que fica no vilarejo de Nogueira.

Com as investigações, foram presos nas comunidades, acusados pelo crime, dois homens identificados como Roberto Anderson Ferreira de Souza, vulgo "Caiçara", (18), e Bruno Paulino dos Santos, vulgo "Jack", (21).

Confessou o crime

Detidos, um dos acusados, Roberto, confessou o assassinato disse que também foi ajudado por um terceiro envolvido que está escondido em uma outra localidade da região. A motivação do crime seria por uma desavença entre os envolvidos e o idoso.

Ambos foram apresentados, por volta de meia-noite no 57º Distrito Integrado de Polícia na sede de Alvarães.

