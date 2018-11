Suspeito de matar mulher e presidiário esquartejado é preso no AM

Manaus - O suspeito de ter sumido com o corpo da vendedora de sucos Andressa Castilho de Souza, de 23 anos e do presidiário Daniel Ferreira, foi preso na tarde desta segunda-feira (12), O homem é um foragido do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), ele foi identificado como Alex da Silva Sabóia.

De acordo com o delegado Guilherme Torres, a prisão ocorreu sob a coordenação da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop) no município de Manacapuru (distante 69 quilômetros de Manaus) durante operação policial.

Conforme as investigações, Alex foi autor do assassinato Andressa desaparecida na área de mata do Compaj após visitar o marido no dia 28 de novembro de 2017. Durante a prisão, o homem confessou ter participado da morte do detento Daniel Ferreira Chaves e também de Andressa.

Outras informações serão repassadas em coletiva de imprensa que será realizada na manhã desta terça-feira (13), às 11h, na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil, localizada na avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da capital.

