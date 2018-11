Duas pessoas ficam feridas após arrastão na zona Leste

Manaus - Um assalto e arrastão deixaram duas pessoas feridas na noite desta segunda-feira (12), na frente do Hospital Maternidade Francisca Mendes, na Zona Norte de Manaus. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas até o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste da cidade.

De acordo com a irmã da vítima, a vendedora Andreza da Silva, de 32 anos, os suspeitos estavam realizando arrastões por aquela área quando abordaram o irmão dela, o cunhado e um vendedor de frutas.

"Os assaltantes pediram a moto, levaram e em seguida começaram a atirar contra eles. Os dois estavam sentados na calçada arrumando a correia da moto quando os assaltantes apareceram", disse a irmã de uma das vítimas.

Ainda conforme Andreza, o irmão dela passa por cirurgia no centro cirúrgico do HPS Platão Araújo. Segundo o posto policial da unidade hospitalar, uma das vítimas foi atingida com cinco tiros nas costas e o outro com um tiro no ombro.

