Mulher chora em delegacia após ser presa com drogas no Armando Mendes

Manaus - Antônio Jackson Mendes Dias, de 27 anos, e Josilene de Lira Bezerra de Souza, de 42 anos, foram presos na noite dessa segunda-feira (12), suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. O casal foi detido pela Polícia Militar, na avenida Autaz Mirim, no bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus.

De acordo com o relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), a guarnição da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizava patrulhamento de rotina, quando se deparou com o casal em uma motocicleta modelo Bros, de cor branca, trafegando em atitude suspeita, por volta das 21h.

Durante o procedimento de abordagem, a polícia encontrou com a dupla sacola com um quilo de maconha tipo "skank". Diante do fato, Antônio e Josilene foram encaminhados para procedimento legais no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A mulher estava desesperada e chorou durante a apresentação na delegacia.

