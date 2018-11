'Palhaço' é preso suspeito de matar membro de facção rival, em Manaus

Manaus - Maielon Fran de Souza Ribeiro, de 18 anos, conhecido como "Palhaço", foi apresentado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na manhã desta terça-feira (12). Ele é apontado pela polícia como autor do assassinato de Edivan Souza de Oliveira, de 35 anos, vulgo "Sapinho". A vítima foi morta a tiros no dia 29 de outubro deste ano, na rua Simão Bolívar, no Centro de Manaus.

De acordo com o delegado Orlando Amaral, titular da DEHS, Maielon foi preso na tarde da última terça-feira (9), por volta de meio-dia, na rua Lobo D'Almada, também no Centro da capital amazonense.

Orlando Amaral, titular da DEHS | Foto: Josemar Antunes

A prisão temporária, com prazo de 30 dias, foi expedida no dia 9 de novembro pelo juiz Henrique Veiga, do Plantão Criminal.



O crime

No dia do crime, Edivan estava sentado em frente a um bar, quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta. Maielon, que estava na garupa, sacou uma arma e efetuou os disparos na direção da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Conforme as investigações, Maielon teria recebido uma ordem para matar Edivan, que seria integrante de uma facção criminosa rival.

Maielon foi indiciado por homicídio qualificado | Foto: Josemar Antunes

O segundo homem, que pilotava a motocicleta, ainda não foi identificado pela polícia. As investigações em torno do caso seguem em andamento para prender o comparsa de Maielon

Maielon foi indiciado por homicídio qualificado. Ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficará à disposição da Justiça.

