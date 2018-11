Advogada de narcotraficante do PCC é morta na fronteira com o Brasil

Paraguai - A advogada Laura Casuso, morreu nesta segunda-feira (12), logo após sair de uma reunião. Ela era advogada de defesa dos narcotraficantes Jarvis Chimenes Pavão e Marcelo Piloto, apontados como os maiores fornecedores de cocaína do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo as autoridades policiais do Paraguai, a advogada foi abordada por suspeitos por volta das 19h e ferida com diversos tiros, na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã, cidade brasileira no Mato Grosso do Sul.

A informação sobre a morte da advogada foi confirmada ao jornal paraguaio ABC Color pelo diretor do Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, o médico Hugo Gonçalvez.

Segundo o veículo local, a advogada foi atingida quando saía de uma reunião. Nesse momento, um suspeito teria saído de uma caminhonete preta e efetuado pelo menos sete disparos contra ela. No carro, outro homem teria atirado sem direção e ambos fugiram do local.

Para o chefe da polícia, o crime foi cuidadosamente planejado, uma vez que os suspeitos tinham informações sobre o trajeto da advogada. Segundo as investigações, acredita-se que os suspeitos teriam ligado para o celular da advogada a obrigando a sair do lugar em que estava.

O médico que a atendeu afirmou que não tem informações sobre a quantidade exata de balas que perfuraram o corpo de Laura, porém os disparos teriam atingido o abdômen, tórax e membro superior esquerdo. Além disso, teriam alvejado superficialmente o pescoço. Os disparos provocaram lesões nos membros superiores, múltiplas fraturas e lesões vasculares.



O narcotraficante

O narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão foi condenado, em julho, a 13 anos e 6 meses de prisão. Preso no Paraguai e extraditado para o Brasil no final do ano passado, ele é considerado como o maior fornecedor de cocaína e maconha no Sul do país e para a maior organização criminal brasileira, o PCC (Primeiro Comando da Capital).

Minutos antes do falecimento, o médico chegou a explicar, segundo o veículo, que o quadro da advogada nascida na Argentina, era considerada delicado. "A cirurgia pela qual passou foi exitosa, mas a paciente segue em estado muito grave", disse. Ele afirmou também que ela seria encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Viva Vida, na mesma cidade.

