Corpo de adolescente é encontrado com sinais de tortura em ramal

Manaus - Jonas da Silva Fernandes, de 17 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (12), com sinais de tortura, em um terreno particular, no quilômetro 18 do ramal da Cooperativa, vicinal do ramal do Pau Rosa, situado no quilômetro 21 da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista (RR). O corpo da vítima, em avançado estado de decomposição, estava com as mãos e pés amarrados, além de uma corda no pescoço.

Segundo informações do tenente Gleiser Corrêa, da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), amigos e familiares acharam o cadáver na manhã desta terça-feira (12), por volta das 8h. Jonas foi visto pela última vez na noite da última sexta-feira (9), acompanhado de três homens, que são suspeitos do crime.

Após o crime, "Júnior", "Frank" e "Pedro", foram vistos deixando o ramal na manhã de sábado (10). Nenhum dos suspeitos do crime foi preso. O motivo do assassinato seria uma dívida de R$ 50, que a vítima teria com "Júnior".

Ao EM TEMPO, Marilva da Silva, de 40 anos, relatou que o filho era usuário de drogas. Segundo a mãe, Jonas estava recebendo ameaças de morte após o sumiço de dinheiro, que teria como finalidade comprar entorpecentes.

A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), confirmou que a vítima foi morta por estrangulamento. Além das mãos e pés amarrados, a vítima tinha uma corda no pescoço.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O assassinato será investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

