Presos membros de quadrilha especializada em roubo de veículos

Manaus - Integrantes de uma organização criminosa especializada em furtos, adulteração e receptação de veículos foram presos nesta segunda-feira (12), no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. O grupo foi apresentado na tarde desta terça-feira (13), na sede da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

Os envolvidos foram identificados como Cíntia Goles de Oliveira, de 33 anos; Davi da Silva Rocha, 42, conhecido como “Boca Rica”; José Rômulo Ferreira da Silva, 27; Natanaelton do Nascimento Galisa, 27; Taiane Pereira Souza, 26; e João Victor de Sena Gomes, 18.

A prisão da quadrilha está relacionada com confronto que ocorreu na noite de ontem e resultou na morte de um adolescente de 17 anos e na prisão de um homem identificado como Israel Lucas da Silva Oliveira, de 22 anos, em um posto de gasolina, na avenida Torquato Tapajós. A dupla, conforme a polícia, também faziam parte da quadrilha.

O titular da DERFV, delegado Cícero Tulio, informou que cada integrante tinha funções específicas dentro da organização criminosa. “Natanaelton e Davi eram responsáveis por praticar os furtos e repassar as motos para o Rômulo, que realizava a adulteração e a clonagem dos veículos”, disse o delegado.

Túlio ainda informou que as mulheres tinham a função de manter escondidos os veículos furtados até a remarcação dos chassis. “Os veículos eram revendidos e o lucro obtido era dividido entre todos os integrantes da quadrilha”, disse o delegado.

No total a equipe policial recuperou 10 motocicletas e uma picape, modelo L200. Além de uma quantia de R$ 850,00, ferramentas usadas para adulteração, uma arma de fogo, documentação e placas de veículos. Parte das motocicletas estavam escondidas, no estacionamento do Hospital Delphina Aziz.

Os integrantes foram autuados em flagrantes por furto qualificado, receptação e associação criminosa. Já Israel, baleado no confronto com a polícia, segue internado no Hospital 28 de Agosto, em estado estável. Ele deve responder por homicídio tentado e roubo majorado.

Leia mais:

'Palhaço' é preso suspeito de matar membro de facção rival, em Manaus

Dupla é presa pela Rocam após vários roubos na Zona Norte de Manaus