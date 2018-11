Comerciante é preso por manter máquinas caça-níqueis em mercadinho

Manaus - Na manhã desta terça-feira (13), por volta das 10h30, o comerciante José de Maria Costa da Silva, 38, foi preso em flagrante por manter três máquinas caça-níqueis, utilizadas na prática de jogos de azar, em um estabelecimento comercial situado nas proximidades da Feira do bairro do Parque Dez de Novembro, zona centro-sul de Manaus.

De acordo com a autoridade policial, o delegado Eduardo Paixão, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (Decon), as diligências em torno do caso foram iniciadas após comerciantes daquela região acionarem a equipe de investigação da Decon, por meio do disque-denúncia da especializada: (92) 99962-2731, relatando a existência de três máquinas caça-níqueis em um comércio situado na rua Luiz Olavo, bairro Parque Dez de Novembro.

“Nos deslocamos até o endereço indicado e avistamos as três máquinas caça-níqueis em pleno funcionamento e uma fila de clientes aguardando para utilizá-las. Apreendemos as máquinas e prendemos José de Maria, identificado como dono do local onde estava acontecendo a atividade ilícito. Conduzimos o infrator até a especializada para os procedimentos cabíveis e denominamos essa ação policial de operação Revés no Azar”, relatou Paixão.

Flagrante

José foi autuado em flagrante por jogo de azar. Após os procedimentos na delegacia, ele será encaminhado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da capital.

Denúncias

O titular da Decon reiterou o compromisso da especializada com o consumidor e pede às pessoas denunciarem práticas de jogos de azar, por meio dos números: (92) 99962-2731 e 3214-2264 ou formalizem a ocorrência no prédio da Decon, na rua Lima Bacuri, nº 504, bairro Centro, zona sul, anexo ao 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Dois assaltantes trocam tiros com a PC e um morre, na Torquato Tapajós

Viúva de traficante é morta com vários tiros por criminosos em carro

Duas pessoas ficam feridas após arrastão na zona Leste