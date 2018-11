Arrastão em parada de ônibus na Darcy Vargas gera pânico e correria

Manaus - Um arrastão na noite desta terça-feira (13) deixou dezenas de pessoas assustadas no entorno de um shopping localizado no bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus. Os usuários do transporte coletivo em uma parada tiveram os pertences roubados durante a ação dos assaltantes.

De acordo com policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), não houve disparos de arma de fogo e ninguém ferido no local. "Apenas a ação dos assaltantes foi relatada à equipe policial, de que eles saíram recolhendo objetos pessoais de todos na parada de ônibus", informou um PM, que não quis ser identificado.

