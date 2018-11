Corpo de mulher é encontrado e marido é preso como autor do homicídio

Itacoatiara (AM) - Um homem de 40 anos, identificado como Aclimildo. A. S., foi preso, na tarde da última segunda-feira (12), por suspeita de ter matado a própria mulher, Jocy C. S, de 35 anos. O crime teria ocorrido na noite do último domingo (11), na comunidade de Jamanã, no município de Itacoatiara (distante 175 km de Manaus).

De acordo com o delegado do município, Paulo Barros, ao longo do dia de ontem foi informado por populares que o corpo de uma mulher teria sido encontrado próximo às margens de uma estrada na região. Uma equipe foi até o local e constatou se tratar do corpo da mulher, que estava desaparecida desde o domingo.

"Quando chegamos ao local, verificamos que se tratava do corpo de Jocy, a cabeça da vítima estava com várias marcas, comprovando a agressão física sofrida. Ela estava desaparecida e foi vista pela última vez discutindo com o marido", disse o delegado.

Ainda conforme as investigações, após colher as informações iniciais sobre o crime com os familiares das vítimas, foi possível concluir que o homem, de fato, teria matado a esposa com várias pancadas na cabeça. Segundo familiares da vítima, o autor do crime era muito ciumento e isso pode ter motivado o crime.

