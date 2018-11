Força Tática prende homem com droga sintética avaliada em R$ 50 mil

Manaus - Policiais militares da Força Tática prenderam, na tarde de terça-feira (13), Gustavo Adolfo Jimenes Coutinho, de 34 anos, com dois pacotes com mais de mil comprimidos de droga sintética (ecstasy) avalizada em R$ 50 mil. A prisão aconteceu na rua Ituxy, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul. À polícia, Gustavo confessou que comercializava os entorpecentes em baladas na área nobre da cidade, vendendo cada comprido por R$ 50.

De acordo com o tenente Michel Vilarindo, da Força Tática, os policiais realizavam patrulhamento no local quando receberam uma denúncia informando que um homem com tatuagem no braço direito iria fazer uma entrega de droga sintética.

Ao se deslocarem ao local indicado, os policiais avistaram Gustavo com as características indicadas na denúncia e abordaram o suspeito. Com ele, foi encontrado um pacote pequeno com comprimidos de ecstasy e R$ 38 em espécie.

“Nós questionamos a origem da droga e o Gustavo acabou confessando que na casa dele tinha mais. Ao chegarmos no local, encontramos dois pacotes grandes com diversos comprimidos de drogas sintéticas e uma quantia de R$ 600, além de dois celulares e uma máquina de cartão”, relatou o oficial.

Conforme os policiais militares, Gustavo recebeu voz de prisão e foi levado ao 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

*Com informações da assessoria.

