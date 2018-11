Fuga de presos da FDN é frustrada após túnel ser revelado no CDPM

Manaus- Foi encontrado no fim da tarde desta terça-feira (13), um indicativo de túnel no Centro de Detenção Provisória Masculino 1 (CDPM 1), localizado no quilômetro 8 da BR-174 (Manaus-Boa Vista). a informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

A entrada da escavação estava escondida embaixo de um vaso sanitário na cela 6 do pavilhão 5. Para os quinze (15) presos da cela onde foi encontrado o indício de túnel, os procedimentos cabíveis serão para dano ao patrimônio público.

A Seap informa que ainda não se sabe a dimensão da profundidade da escavação devido a quantidade de barro ensacado e lama. De acordo com o Departamento de Inteligência Penitenciária (Dipen), a estimativa era que 250 detentos de dois pavilhões iriam tentar escapar pelo túnel. Nas celas destes dois pavilhões há presos de alta periculosidade, entre eles Alan Sérgio Martins Batista, o “Índio”, um dos líderes da facção criminosa Família do Norte (FDN).

Segundo as investigações da Seap, a escavação teve início meses antes da transferência de dez detentos do CDPM 1 para o Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A suspeita é que esses internos teriam orquestrado o plano de fuga.

O secretário da Seap, coronel da Polícia Militar, Cleitman Coelho, informa que revistas e procedimentos de segurança estão sendo seguidas em todas as unidades prisionais da capital e do interior, além das operações com o apoio da Polícia Militar (PM). O coronel diz ainda que tem acompanhado procedimentos de trancas nas unidades e atuando na prevenção de ações dos detentos para desestabilizar o sistema prisional.

O local foi isolado e nesta quarta-feira (14) será feito o serviço de concretagem da escavação. O patrulhamento da unidade prisional também foi reforçado agentes da Coordenação do Sistema Penitenciário (Cosipe) estão na unidade para evitar qualquer tipo de convulsão no sistema penitenciário.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Jovem é mantida em cárcere privado e estuprada pelo namorado, no AM

Caseiro acusado de estuprar criança de 10 anos é preso em Manaus

Jovem é sequestrada, estuprada e jogada em ramal no Lago Azul