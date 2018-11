Vídeo: preso suspeito de executar rival durante transmissão ao vivo

| Autor: Divulgação/PC

Felipe Pereira Cardoso foi preso durante uma operação da Polícia Civil na noite da última terça-feira (13). Ele é suspeito de executar Sérgio Tavares da Silva, o “Novo”, no dia 7 de setembro deste ano, durante uma transmissão ao vivo, em um show no “Bar dos Amigos”, localizado na Travessa Gerson Wanderley, na Mata do Rolo, em Rio Largo.

O homem foi preso, pela equipe da Delegacia de Homicídios do município, em cumprimento a mandado expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca local.

Segundo as investigações, no dia do crime, Felipe chegou ao local na companhia de outro homem, identificado como Anderson Marcos Santos da Silva, conhecido como “Drácula”.

Os criminosos efetuaram vários disparos na direção da vítima | Foto: Arquivo EMTEMPO

Conforme a polícia, Sérgio estava com amigos no bar. A apresentação estava sendo transmitida ao vivo, por uma rede social, e mostra quando Felipe e “Drácula” se aproximam e, após trocarem algumas palavras, sacam as armas e atiram na vítima.

Em depoimento à polícia, após a prisão, Felipe confessou o crime e alegou que a morte ocorreu por disputa de território entre facções criminosas.

O delegado Lucimério Campos pede a quem tiver informações sobre o paradeiro do outro acusado, o “Drácula”, que já foi indiciado e tem uma extensa ficha criminal, ajude a polícia a localizá-lo, ligando para o disque denúncia – 181.

