Quarteto é preso por desviar aparelhos de barbear de empresa em Manaus

Manaus - Quatro homens foram presos nessa terça-feira (13), pela Polícia Civil do Amazonas durante a operação "Barba Feita", por desviar peças de aparelhos de barbear da linha de produção de uma fábrica do Distrito Industrial e revender os produtos.

Segundo a polícia, os suspeitos eram funcionários terceirizados da empresa, localizada na Zona Sul de Manaus.

Cleberson de Castro Cavalcante, de 29 anos, José Ivaldo Lago Soares, de 58 anos, Lucas Moraes da Costa, de 23 anos, e Said Fernandes de Lima, de 47 anos, foram apresentados durante coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (14), no prédio do 7° Distrito Integrado de Polícia (DIP), bairro São Lázaro, também na zona sul da capital.

Os mandados de prisão temporária foram expedidos pelo juiz Henrique Veiga, da 9a. Vara Criminal da Comarca de Manaus. A ordem judicial foi cumprida por policiais civis do 7° DIP e da 1ª Seccional Sul.

Três suspeitos foram presos nos bairros Terra Nova, Zona Norte; Alvorada, Zona Centro-Oeste, e São José Operário, Zona Leste. Já Lucas foi detido no município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus).

Material apreendido com o quarteto | Foto: Josemar Antunes

De acordo com o delegado Divanilson Cavalcanti, titular da 1ª Seccional Sul, a operação "Barba Feita", teve como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em desvios de peças da linha de produção de uma fábrica de dispensers e aparelhos de barbear. O grupo já estava sendo investigado há dois meses.

"Foram apreendidos em uma distribuidora diversos produtos falsificados, que haviam sido furtados de uma empresa. As investigações comprovaram que os produtos eram autênticos e estavam sendo comercializado informalmente. Faço apelo a população que não faça compra desses produtos em semáforos e nas esquinas da cidade, sem origem comprovada", disse.

O delegado Fernando Bezerra, titular do 7° DIP, explicou que o grupo agia há mais de dois meses e meio. Após a montagem irregular em ponto clandestino, os barbeadores eram comercializados no comércio causando prejuízo financeiro à empresa e problemas de saúde aos consumidores.

"As investigações iniciaram após apreensão de material de dispensa sem qualquer controle de qualidade, que foram encontrados com um dos funcionários da empresa. A partir daí, conseguimos identificar outros funcionários envolvidos no esquema fraudulento", explicou o delegado Fernando Bezerra.

Os suspeitos irão responder por associação criminosa, furto qualificado e delitos contra a propriedade industrial e marca.

