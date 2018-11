Homem morre após fugir de bandidos e se jogar no 'Piscinão de Ramos'

Manaus - Após ser perseguido, um homem ainda não identificado, foi assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira (14). Na tentativa de fugir dos criminosos, a vítima ferida pulou em um lago, conhecido como “Piscinão de Ramos”, na comunidade Parque São Pedro, Zona Oeste da capital amazonense.

De acordo com informações de policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) o caso aconteceu por volta das 11h da manhã. A vítima estava no terreno próximo à quadra de esporte do bairro, quando foi surpreendida por um homem armado. O suspeito fez cerca de quatro disparos contra a vítima, que se jogou no lago e desapareceu.

“Acionamos a equipe dos bombeiros para fazer a busca da vítima. Foi necessário o auxílio de um mergulhador, que encontrou o corpo. A vítima estava submersa há mais de três horas”, informou o tenente Cantanhêde, da 20ª Cicom.

O atirador fugiu do local sem ser identificado. O corpo da vítima foi removido do lago por volta das 14h. O homem aparentava ter entre 20 e 25 anos, com ele a equipe policial não encontrou nenhum documento de identificação, apenas um celular, um relógio e uma pequena quantia em dinheiro, a qual o valor não foi divulgado.

A PM aguarda os trabalhamos do Departamento de Perícia Técnica-Cientifica (DPTC) que irá apontar com quantos tiros a vítima foi alvejada. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde ficará à disposição para o reconhecimento de familiares.

A motivação e autoria do crime devem ser investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

