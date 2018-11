Uma reação que custou a vida: morre militar baleado em Manaus

O militar teria reagido ao assalto, segundo testemunhas | Foto: Raphael Tavares / Em Tempo

Manaus - O militar lotado no 7º Batalhão da Polícia do Exército Thiago Melo de Almeida, de 19 anos, baleado durante um assalto no bairro São Francisco, na Zona Sul de Manaus, morreu, na noite desta quarta-feira (14), no centro cirúrgico do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, Zona Centro-Sul. A informação foi confirmada por uma fonte ligada à família, que acompanha os trâmites na unidade de saúde.





Entenda o caso

O militar foi baleado com um tiro no peito, na noite de hoje, após supostamente ter reagido a um assalto na rua General Carneiro, no bairro São Francisco, conforme o relato de testemunhas. A vítima teve a moto roubada por dois suspeitos ainda não identificados pela polícia.

De acordo com uma testemunha, que preferiu não se identificar, mas presenciou toda a ação dos criminosos, a vítima estava voltando para casa depois de sair do serviço militar, quando parou atrás de um ônibus, onde passageiros embarcavam, e foi surpreendido pelos assaltantes.

Ele estava parando a moto atrás do ônibus, quando os dois caras anunciaram o assalto. Ele tentou reagir para não levarem o veículo, e foi quando um dos caras começou a atirar. Além disso, ainda o espancaram com o capacete da motocicleta", explicou a testemunha.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o atendimento da vítima, que foi encaminhada para uma unidade de saúde, onde morreu. Policiais da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam o caso e registraram a ocorrência.



