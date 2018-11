Motorista é morto ao ter casa invadida por criminosos

Porto Velho – O motorista Alexsandro Garcia, de 39 anos, foi morto por criminosos após uma troca de tiros dentro da própria residência na tarde dessa quarta-feira (14). Um dos criminosos também morreu. O fato aconteceu na Rua Esperança, no bairro Renascer, na Zona Leste de Porto Velho.

De acordo com a polícia, três criminosos, um deles armado com um revólver, pularam o muro do imóvel, renderam o cunhado de Alexsandro que estava do lado de fora. Ao perceberem a movimentação, o motorista da empresa Eucatur e o filho dele, de 20 anos, saíram da casa armados e, entraram em luta corporal com os bandidos.

Na confusão, Alexsandro acabou baleado, mas mesmo assim ainda conseguiu matar um criminoso, que foi atingido com um tiro no olho. O suspeito ainda levou vários golpes de facão. Após o crime, os comparsas do suspeito morto conseguiram fugir.

A PM foi acionada e fez buscas pela região, mas os dois criminosos não foram localizados. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios.

