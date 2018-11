Celas de unidade prisional são revistadas durante ação policial no AM

Manaus - Celas da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), localizada na Zona Leste de Manaus, receberam o procedimento de revista nesta quinta-feira (15). Durante a operação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), na unidade prisional, que teve início às 6h e encerrou às 11h, foram encontrados 3 marteletes, 5 facas artesanais, 9 estoques (ferro pontiagudo) e um 1 facão artesanal.

De acordo com o secretário de Estado de Administração Penitenciária, coronel da Polícia Militar, Cleitman Coelho, as operações tem como objetivo retirar materiais que possam ser utilizados pelos presos em possíveis alterações no sistema e evitar novas fugas no sistema prisional.

“A SEAP está em constante alerta com as movimentações dos presos nas unidades prisionais. As medidas que estão sendo tomadas para nos prevenirmos e adiantarmos para possíveis surpresas e tomadas de decisões dos presos em causarem motins, rebeliões ou fugas”.

Resultado da operação na UPP

Segundo Cleitman Coelho, a revista não detectou nenhum túnel ou escavação na UPP, onde foi intensificado todo o procedimento de segurança. Além disso, também não foram encontradas situações que comprometam a segurança das unidades, como celas e barras de ferro serradas.

“Nós verificamos em todas as unidades e não encontramos nada que leve a crer que existam túneis ou outras formas para que os internos consigam fugir. Não há comprometimento de nenhuma cela e a SEAP continuará com as medidas adotadas, que são fundamentais para o controle das unidades prisionais do Estado, mesmo com a pressão das facções criminosas que atuam no Amazonas como em todo o País”.

Ações contínuas

De janeiro a outubro de 2018, a SEAP já realizou 93 revistas nas unidades prisionais da capital e do interior, com uma média de oito a nove revistas por mês. A SEAP possui um cronograma de revistas e fiscalizações previstas para ocorrerem no sistema prisional tanto em unidades prisionais da capital quanto no interior.

As ações também são realizadas em casos extraordinários, mediante informações do Departamento de Inteligência Penitenciária (Dipen), Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), e demais setores de inteligência do Estado sobre o sistema prisional.

*Com informações da assessoria

